Dimite el ministro de Educación de India tras las fuertes protestas por la filtración de exámenes

El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, señalado por la filtración de las preguntas de los exámenes de acceso a la universidad, ha presentado este sábado su dimisión tras las fuertes protestas registradas en el país, que han dejado cientos de heridos.

"Teniendo en cuenta la situación actual en todo el país y para que las fuerzas contrarias a la nación no puedan obtener una ventaja de esto... He decidido renunciar al cargo y entregarle mi carta de dimisión al primer ministro", ha afirmado Pradhan, que ha dicho "respetar las aspiraciones, sentimientos y expectativas de la juventud del país", según un mensaje difundido en redes sociales.

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A las pocas horas de conocerse que Pradhan no seguirá al frente del Ministerio, el Gobierno ha anunciado que el ministro de Alimentación, Pralhad Joshi, desempeñará provisionalmente el cargo.

La dimisión llega a medida que continúan las protestas, que han llevado a las fuerzas de seguridad a usar gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes en Nueva Delhi, la capital del país.

Abhijeet Dipke, líder del recién creado Partido Janta Cucaracha (un nombre con el que hace guiño a la formación del primer ministro, Narentra Modi), ha encabezado las protestas y ha expresado su satisfacción tras conocerse la dimisión.

Se trata de una de las mayores manifestaciones desde que Modi llegó al poder en 2014 y, según datos oficiales, unas 180 personas --unos 60 manifestantes y más de 110 agentes-- han resultado heridas en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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El movimiento estudiantil --que ha exigido una reforma completa del sistema educativo-- cobró fuerza durante el fin de semana pasado después de que el activista Sonam Wangchuk fuera hospitalizado por la fuerza por la Policía en el marco de su huelga de hambre de tres semanas para pedir la dimisión del titular de Educación.

Pralhad Joshi, nuevo responsable del Ministerio, se posicionó el viernes a favor de los estudiantes, pero con importantes matices. Si bien defendió que los manifestantes "tienen todo el derecho a protestar pacíficamente", también señaló que existen "elementos antisociales" que intentan "instrumentalizar el movimiento" por lo que recomendó a los participantes en las marchas que "sean cuidadosos" y se aseguren de que "sus preocupaciones, que son legítimas, no sean explotadas".

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