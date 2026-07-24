La OMI condena los ataques a buques en el mar Rojo en medio del bloqueo hutí contra Arabia Saudí

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha condenado "inequívocamente" los ataques contra buques en el mar Rojo, en alusión velada a las acciones de los rebeldes hutíes de Yemen impidiendo el paso en el estrecho de Bab el Mandeb, en línea con su bloqueo contra Arabia Saudí, a la que han acusado de un "asedio".

"Condeno inequívocamente los recientes ataques contra buques internacionales en la zona del Mar Rojo. Estos ataques son indefendibles", ha declarado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

Denunciando que estas actuaciones "ponen en peligro la vida de la gente de mar, a la vez que amenazan la seguridad del transporte marítimo internacional, el medio ambiente marino y la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales", el dirigente de la OMI ha recordado que los marineros son "personal civil que realiza un trabajo esencial que sustenta las economías y las comunidades de todo el mundo".

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Por ello, ha subrayado que "los operadores de buques deben evaluar minuciosamente los riesgos antes de transitar por la región". "La gente de mar nunca debe ser puesta en peligro ni atacada en situaciones de conflicto o inestabilidad", ha reivindicado.

Paralelamente, Domínguez ha reiterado un llamamiento "a la liberación inmediata e incondicional de todos los navegantes que permanecen cautivos tras los ataques de piratería en la región del mar Rojo y el golfo de Adén", defendiendo que "garantizar su seguridad es una obligación fundamental en virtud del Derecho Internacional y una responsabilidad compartida de la comunidad global".

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En cuanto a la situación geopolítica, el dirigente de la OMI ha argumentado que, siendo el mar Rojo "un corredor marítimo crucial para el comercio internacional, los continuos ataques contra buques en esta región corren el riesgo de intensificar las tensiones, perturbar aún más las rutas comerciales y socavar el principio de libertad de navegación".

"La desescalada es la única solución", zanja en un comunicado en el que, además, se ha mostrado "igualmente preocupado por la posible contaminación derivada de estos incidentes notificados en el mar Rojo y de incidentes anteriores en la zona del estrecho de Ormuz", hechos en los que varios petroleros, entre otros buques, han sufrido incendios y explosiones.

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"La OMI seguirá supervisando la situación y está dispuesta a prestar asistencia en caso necesario", ha añadido.