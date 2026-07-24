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Declarada la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid por los tres incendios aún sin perimetrar ni controlar

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid seguían sin estar perimetrados ni controlados, pese a la efectividad de los trabajos nocturnos, según fuentes de los servicios de emergencias regionales. Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME.

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A lo que se suma que se complicarán las labores de extinción este viernes por las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento.

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos.

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