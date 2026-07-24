El presidente de Bangladés dimitirá tras meses de demandas para que deje el cargo

Daca, 24 jul (EFE).- El presidente de Bangladés, Mohammed Shahabuddin, antiguo aliado de la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, prevé dimitir este viernes, cuando ha cumplido poco más de la mitad de su mandato de cinco años, confirmó a EFE un alto funcionario de la Presidencia.

Shahabuddin entregará previsiblemente su carta de dimisión al presidente del Parlamento, Hafiz Uddin Ahmed, este viernes por la tarde, después de que este regrese de Tailandia, donde recibía tratamiento médico, indicó la fuente.

"La carta de dimisión está preparada. Solo estamos esperando a que el presidente de la Cámara regrese del extranjero", afirmó el funcionario bajo condición de anonimato.

Ahmed, que asumiría de forma interina la jefatura del Estado tras la renuncia de Shahabuddin, tenía previsto inicialmente regresar de Tailandia el 26 de julio.

Sin embargo, se le pidió que acortara su viaje y volviera antes para asumir sus nuevas responsabilidades, agregó la fuente.

El funcionario no precisó los motivos de la dimisión.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, aseguró el jueves ante la prensa que el Gobierno no había presionado a Shahabuddin para que abandonara el cargo.

Sin embargo, el diario bangladesí The Daily Star informó ese mismo día de que Shahabuddin había hablado por teléfono con Hasina durante una visita a Londres en mayo.

"Los servicios de inteligencia tuvieron posteriormente conocimiento de la conversación, tras lo cual se transmitió al presidente un mensaje en el que se le sugería que dimitiera", publicó el periódico, que citó fuentes anónimas.

Shahabuddin fue elegido presidente en abril de 2023 para un mandato de cinco años, cuando Hasina todavía se encontraba en el poder.

Los estudiantes que encabezaron las protestas masivas que obligaron a Hasina a dimitir y huir a la India en agosto de 2024 exigen desde entonces la renuncia de Shahabuddin.

Pese a esas demandas, el presidente se mantuvo en el cargo con el respaldo de varios partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que defendió su continuidad para preservar el orden constitucional. EFE