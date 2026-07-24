Irene Rosales, su reacción al segundo ictus que ha sufrido Kiko Rivera

Kiko Rivera ha zanjado los rumores sobre su estado horas después de anunciar la cancelación de todos sus compromisos profesionales por un "problema grave de salud", y este jueves, a través de segundo comunicado compartido en sus redes sociales ha revelado que "he vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte que el anterior", haciendo referencia al primer accidente cerebrovascular que sufrió en octubre de 2022 y del que se recuperó sin secuelas.

"Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", ha expresado buscando los posibles motivos de este importante revés de salud, asegurando que "afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo".

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"La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla" ha añadido, desvelando que a partir de ahora "voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo. Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas".

Una de las reacciones más esperadas al delicado trance que atraviesa Kiko, la de su exmujer Irene Rosales, su gran apoyo cuando sufrió el primer ictus en 2022. A punto de cumplirse un año de su separación y con su relación completamente rota -solo hablan a través de abogados sobre las dos hijas que tienen en común, Ana (10) y Carlota (8)-, la influencer ha roto su silencio para dejar claro que quiere mantenerse al margen de este tema.

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"Estoy recibiendo muchas llamadas, imagino que, obviamente, por la noticia. Pero es que no voy a comentar nada porque es que creo que no es un tema en el que yo ya tenga que estar involucrada" han sido su respuesta a la llamada telefónica del programa 'De lunes a viernes' preguntándole por el ictus sufrido por el hijo de Isabel Pantoja.

"Y no quiero decir mucho más allá de lo que te estoy diciendo. Quiero desvincularme por completo de la noticia, aunque de manera indirecta, pues sé que al final me toca de alguna manera por el vínculo que tenemos de las niñas. Pero en público no quiero hacer absolutamente nada. No quiero verme vinculada en el tema directamente", ha expresado rotunda, desmarcándose del estado de salud de Kiko, apostando por la discreción en estos duros momentos en los que el dj está arropado por su novia Lola García -que no se separa de él desde que ingresó de urgencia en el hospital Sagrado Corazón de Sevilla-, y por su madre, puesto que la tonadillera ha viajado de Canarias a la capital andaluza para estar al lado de su hijo y ocuparse de sus nietos mientras esté ingresado.

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