Agencias

El Nikkei cae un 2,73 % lastrado por las tecnológicas y la incertidumbre en Oriente Medio

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Tokio, 24 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,73 % este viernes, lastrado por las empresas del sector de la inteligencia artificial (IA) y el aumento de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio, así como los nuevos aranceles de Estados Unidos.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 1.811,45 puntos, hasta situarse en 64.611,15 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,05 %, o 42,57 puntos, hasta 4.011,31 unidades. EFE

(foto) (vídeo)

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