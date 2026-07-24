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La Bolsa de Shanghái cae un 1,61 % y la de Shenzhen, un 2,47 %

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Shanghái (China), 24 jul (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó este viernes un 1,61 % tras ceder 62,58 puntos, hasta alcanzar los 3.814,2 enteros, mientras que el parqué de Shenzhen se dejó 348,63 unidades (-2,47 %) y finalizó con 13.774,68.

Las caídas en esas dos bolsas de valores de China se producen en una jornada en la que los principales mercados bursátiles de Asia registraron importantes pérdidas arrastrados por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición inminente de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 60 países.

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Los nuevos gravámenes, de entre el 10 y el 12,5 %, entraron en vigor a las 00:01 del viernes, hora del Este de EE.UU. (06:01 GMT), en sustitución del arancel global temporal del 10 %.

China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista, en la que sí figuran economías como India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. EFE

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