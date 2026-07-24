Mueren cuatro palestinos y un israelí en enfrentamientos en el norte de Cisjordania

Al menos cuatro palestinos han muerto, además de un ciudadano israelí, en un enfrentamiento registrado en la localidad de Tell, cerca del asentamiento de Havat Gilad, al sur de Nablús, en Cisjordania.

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado en un comunicado la muerte de cuatro personas y ha indicado que otras cuatro han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, después de que un grupo de colonos atacara varias viviendas en el este de la ciudad, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

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Así, un portavoz del Ministerio ha afirmado que varios militares y colonos israelíes habrían abierto fuego de forma "indiscriminada" contra civiles palestinos residentes de la zona y ha detallado que los fallecidos son dos hermanos y sus primos. Además, ha acusado a las fuerzas israelíes de convertir la ciudad en una "zona militar cerrada".

Por su parte, las autoridades israelíes han apuntado a una víctima mortal, un ciudadano israelí de 30 años, y a otros dos heridos. Mientras, el Ejército ha anunciado la puesta en marcha de una operación para dar con varios de los palestinos supuestamente implicados en los enfrentamientos, a los que acusa de robar un arma y abrir fuego contra los colonos.

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Según han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas fueron desplegadas en una zona adyacente a Tell después de que varios colonos israelíes denunciaran un ataque mientras practicaban senderismo en las inmediaciones. "Posteriormente, terroristas robaron un arma y abrieron fuego contra los civiles israelíes", han aclarado.