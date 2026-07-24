Al menos 24 carreteras secundarias que están cortadas en España por los incendios

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que son, a esta hora del día, 24 las carreteras secundarias que están cortadas e "intransitables" en España a causa de los incendios, seis de ellas en la Comunidad de Madrid y quince en la provincia de Guadalajara.

En concreto, según ha explicado la DGT en su boletín, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.

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En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).

La DGT ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y que los ciudadanos consulten el estado de las carreteras antes de emprender la marcha.