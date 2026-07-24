(AMP.) Acerinox gana 77 millones en el primer semestre y deja atrás las pérdidas de hace un año

Acerinox obtuvo un beneficio neto de 77 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en Estados Unidos y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo, informó la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de acero ascendió a 271 millones de euros en el periodo de enero a junio, un 27% superior al del mismo periodo de 2025.

La producción de acería durante los primeros seis meses de 2026 ascendió a 1,03 millones de toneladas, un 2% más respecto al primer semestre de 2025), mientras que la facturación se situó en 2.966 millones de euros (-3%) por el mix de productos.

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Durante el semestre, el flujo de caja operativo del grupo fue de 43 millones de euros, marcado por el incremento del capital circulante de explotación por valor de 146 millones de euros, debido a la mayor actividad e incremento de los precios de las materias primas.

Asimismo, las inversiones de Acerinox ascendieron a 148 millones de euros y el grupo situó su deuda financiera neta en los 1.361 millones de euros al cierre de junio.

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, consideró que los resultados del segundo trimestre "confirman un claro punto de inflexión y demuestran la capacidad de recuperación y la solidez de la compañía, mostrando una significativa mejoría respecto a los datos del primer trimestre".

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"Nuestra posición en el mercado norteamericano sigue siendo el gran motor de nuestra rentabilidad, mientras que en Europa destaca especialmente el cambio de tendencia impulsado por las nuevas medidas regulatorias", añadió al respecto.

MEJORA DEL EBITDA PARA EL TERCER TRIMESTRE.

Con estas cifras a mitad de año y apoyado en la solidez del negocio en Estados Unidos y la progresiva mejoría en el mercado europeo, Acerinox señaló que prevé que el Ebitda del tercer trimestre de 2026 sea ligeramente superior al del segundo trimestre, a pesar de la estacionalidad y las paradas programadas de mantenimiento.

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En lo que respecta al mercado de acero inoxidable, la compañía indicó que, aunque la demanda final permaneció contenida, las importaciones en Europa cayeron un 31% en el semestre.

A este respecto, destacó que a la implantación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) desde el pasado 1 de enero, se sumó la entrada en vigor el 1 de julio de las nuevas medidas de defensa comercial de la Comisión Europea -reducción del 55% en cuotas anuales y aranceles del 50% para excedentes-.

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Vélazquez aseguró que estas medidas "son fundamentales" para mitigar los excedentes de producción exportados desde países con sobrecapacidad y devolver la competitividad a la industria europea".

"Ante la inestabilidad en las cadenas de suministro globales, la autonomía estratégica y el suministro local sitúan al acero en el eje de la política industrial y como motor de empleo de calidad", dijo.

En lo que respecta al negocio del grupo, el resultado de la división de inoxidable registró un Ebitda de 154 millones de euros en el trimestre, frente a los 82 millones del trimestre anterior y 78 millones del segundo trimestre de 2025.

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La puesta en marcha de la línea P4 en Acerinox Europa tras el incendio en la segunda mitad del pasado año, sumado a las medidas de eficiencia adoptadas, permitieron aumentar producciones y mejorar márgenes.

Por su parte, en Estados Unidos, la división de inoxidable (NAS) se mantuvo como el motor de crecimiento del grupo y en la división de Aleaciones de Alto Rendimiento el aumento del gasto en defensa y una notable aceleración en la industria aeroespacial se reflejó de manera directa en la mejora de la cartera de pedidos de Haynes en el segundo trimestre.

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Igualmente, el sector de turbinas de gas ha experimentado una fase de fuerte expansión gracias a la electrificación necesaria para la construcción de nuevos centros de datos.

No obstante, el sector del petróleo y gas, así como la industria química, tuvieron un comportamiento más negativo, afectados por la coyuntura geopolítica y los diversos conflictos en regiones estratégicas.

En total, el Ebitda en la división de HPA de abril a junio ascendió a 22 millones de euros, frente a los 13 millones de euros del primer trimestre de 2026 y los 34 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

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SINERGÍAS.

Por otra parte, en el segundo año tras la adquisición de Haynes, el grupo acumula más de 16 millones de dólares (unos 14 millones de euros) en sinergias.

Además, avanza en el plan de inversión estratégica de 200 millones de dólares (unos 175 millones de euros) para potenciar la plataforma de productos largos y de alta especialización en Estados Unidos con horizonte 2028.

Asimismo, el programa de excelencia operativa Beyond Excellence incorporó 29 millones de euros en la primera mitad del año. Con un acumulado de 112 millones de euros, la compañía ha alcanzado ya el 93% de su objetivo trienal aumentado a 120 millones de euros de mejora recurrente de Ebitda.

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