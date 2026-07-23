La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia la destrucción de "equipo militar" de EEUU en un ataque en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este jueves la destrucción de "equipo militar" estadounidense en un nuevo ataque contra Jordania, unas declaraciones que llegan poco después de que las fuerzas de Estados Unidos hayan iniciado su duodécima noche de bombardeos contra territorio iraní.

Así, las autoridades iraníes han indicado que han destruido un radar estadounidense del sistema de defensa antiaérea THAAD desplegado en suelo jordano, una medida adoptada "en represalia" por los bombardeos perpetrados recientemente contra Irán.

En un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, han informado además de la destrucción de un sistema de misiles tierra-aire Patriot, diseñado para interceptar proyectiles balísticos, así como del incendio de un hangar que habría sido utilizado para labores de mantenimiento de helicópteros.

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"Es nuestro derecho legal, religioso y lógico atacar objetivos estadounidenses desde los que se ha originado la agresión contra nuestro país. (...) En castigo contra el Ejército estadounidense por el asesinato de niños y en respuesta a las reiteradas agresiones contra el territorio de la República Islámica de Irán, se ha destruido un radar del sistema de defensa antimisiles THAAD estadounidense gracias al uso de ataques relámpago contra bases estadounidenses", han apuntado.

"A veces se dice que Irán ha violado la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los países con sus ataques, pero tal juicio es completamente erróneo. En nuestra opinión, la independencia, la integridad territorial y la soberanía de su Gobierno son plenamente respetadas. ¿Qué clase de lugar es una base estadounidense en un país extranjero? Un lugar donde estadounidenses y cualquiera que ellos quieran, a veces prisioneros de otros países, entran y salen", han alertado.

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En este sentido, ha criticado que prevalezca la ley estadounidense en dichas bases y no la de los países en las que estas han sido desplegadas, como es el caso de Jordania. "Ni siquiera su ministro de Defensa tiene derecho a entrar allí sin el permiso de los guardias estadounidenses. Así que es Estados Unidos quien ha violado la integridad territorial y soberanía (de Jordania) y no nosotros", han manifestado.

"Estamos atacando tierras ocupadas por el Ejército estadounidense, un Ejército que no conoce otra cosa que el crimen", han afirmado, antes de hacer hincapié en que "estos crímenes continúan, algunos de los cuales se llevan a cabo utilizando bases estadounidenses en territorio jordano". "Es nuestro derecho legal, religioso y lógico denunciar al agresor de nuestro país y al asesino de nuestros hijos, sin importar dónde ataquen", han zanjado.

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