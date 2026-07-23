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El Gobierno propone a Yolanda Díaz para optar a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

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El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección geenral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

Además, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, añadiendo que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

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Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de la vicepresidenta "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

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