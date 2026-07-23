Cinco agentes fronterizos muertos y seis civiles heridos en ataque en el sur de Tailandia

Bangkok, 23 jul (EFE).- Cinco agentes de una patrulla fronteriza murieron y seis civiles resultaron heridos en el sur de Tailandia, después de que un grupo de atacantes no identificados abriese fuego contra un puesto de control en Narathiwat, una de las tres provincias del sur del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

El ataque se produjo alrededor de las 18.45 del miércoles (hora local), cuando una camioneta con una decena de ocupantes abrió fuego contra "personal de seguridad" y "civiles inocentes", informó este jueves el Comando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC, por sus siglas en inglés), desplegado en el sur de Tailandia para contener a los rebeldes.

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Los asaltantes lanzaron bombas caseras y dispararon con armas de uso militar, recoge el comunicado, que indica que el grupo habría robado tres fusiles AK-47, tres chalecos antibalas y tres teléfonos móviles pertenecientes al equipo de patrullaje.

Las autoridades encontraron el vehículo utilizado en el ataque abandonado e incendiado a unos 21 kilómetros del lugar de los hechos sin que, hasta el momento, se hayan identificado a los asaltantes.

Tres de los fallecidos eran voluntarios del Thahan Phran, una fuerza paramilitar que patrulla las fronteras y presta apoyo al Ejército del país, mientras que los otros dos eran propiamente militares, uno de ellos con el grado de sargento mayor.

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El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, calificó el suceso "como un acto de extrema violencia" y ordenó localizar a los responsables y aplicar todo el peso de la ley. Asimismo, señaló que el Estado debe mejorar su sistema de inteligencia y reforzar las medidas de autoprotección.

El sur de Tailandia es escenario habitual desde hace décadas de ataques vinculados a la insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, predominantemente musulmanas, mientras que el resto del país es de mayoría budista.

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Más de 7.800 personas habían muerto hasta 2024 en enfrentamientos en esta zona desde que el movimiento separatista reanudó la lucha armada en 2004, después de una década de letargo, según el último recuento de la organización Deep South Watch.

Los rebeldes musulmanes denuncian discriminación por parte de la mayoría budista del país y exigen el derecho de autodeterminación en las tres provincias sureñas, que conformaron el antiguo sultanato de Patani antes de su anexión a la actual Tailandia a principios del siglo XX.

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El Gobierno tailandés y la insurgencia han mantenido negociaciones intermitentes en Malasia, país de mayoría musulmana que actúa como facilitador desde hace más de una década, sin acuerdos significativos hasta ahora. EFE

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