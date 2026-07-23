Rubio y Lavrov se reúnen en Manila para tratar la guerra en Ucrania y su posible fin

Manila, 23 jul (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, respectivamente, se reunieron este jueves en Manila para hablar de la guerra en Ucrania y las posibles maneras para zanjar el conflicto.

"La reunión entre Lavrov y Rubio ha comenzado en Manila", apuntó el ministerio ruso de Asuntos Exteriores en su canal de Telegram, acompañado de un vídeo con la llegada del representante de Moscú a la sala donde se celebra la cita, celebrada en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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La víspera, el secretario de Estado estadounidense dijo que la guerra en Ucrania "ha dificultado en muchos sentidos la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común", aunque no descartó buscar "otras áreas de posible cooperación".

"Somos los dos países con mayores armas nucleares del planeta. Para nosotros, no hablar sería imprudente e irresponsable. Tenemos que tener una relación con el Gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo, y en el caso de Ucrania, tal vez una oportunidad, si podemos desempeñar un papel constructivo, para poner fin" al conflicto, subrayó Rubio ante los medios.

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Por su parte, Lavrov aseguró también ayer que Moscú considera que "por el momento" EE.UU. no ha renunciado a las propuestas que planteó en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska, donde se reunieron los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Donald Trump.

Aunque esas proposiciones no son públicas, la prensa occidental informó en su momento de que Trump se mostró dispuesto a aceptar que Rusia se quede con todo el Donbás siempre que acepte detener los combates en Ucrania.

Con todo, en los últimos meses, Rubio se mostró mucho más crítico con la campaña militar rusa, aduciendo que fue un "fracaso estratégico" y que Rusia no tiene opciones de ganar la guerra, declaraciones que sentaron muy mal a Lavrov.

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Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Además, desde entonces los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, lo que ha propiciado que Moscú haya intensificado también sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

Rubio expresó el miércoles su deseo de que la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en febrero de 2022, termine y se volvió a postular como mediador entre las partes.

"Estados Unidos sigue abierto y dispuesto a desempeñar un papel constructivo para poner fin a esa guerra (...) creemos que ahora mismo —y creo que los rusos estarían de acuerdo— probablemente somos el único país del mundo que puede desempeñar ese papel", remarcó el jefe de la diplomacia estadounidense. EFE

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(foto)(vídeo)