El Ejército de EEUU concluye su duodécima noche seguida de ataques contra Irán

El Ejército de Estados Unidos ha iniciado, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de ataques concluidos cinco horas después y ordenados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

"Hoy (miércoles), a las 17.30 horas (hora del Este de Estados Unidos, 23.30 en España peninsular y 1.00 del jueves en Irán), las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques contra objetivos militares iraníes, siguiendo las órdenes del comandante en jefe", ha anunciado en redes el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, aludiendo con esa última alocución a Trump.

PUBLICIDAD

Cinco horas más tarde, el Mando ha concluido esta oleada, según ha anunciado en un comunicado también difundido en redes en el que ha asegurado haber atacado "objetivos militares iraníes, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea".

"Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán", ha destacado.

El órgano castrense ha afirmado, además, que su "misión continuará con el objetivo de reducir aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques mercantes que transitan por las aguas de la región". Alude así a los ataques atribuidos a las fuerzas de la República Islámica contra petroleros y buques cisterna, entre otras embarcaciones, pese a que Teherán ha venido empleando un ambiguo lenguaje al referirse de manera específica a estos incidentes, apuntando, por ejemplo, a "incendios" y "explosiones", sin reivindicar su responsabilidad.

PUBLICIDAD

Poco antes, el propio CENTCOM ha rechazado que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán "dé a entender que los navegantes internacionales solo puedan utilizar las rutas que la Guardia considere oportunas", tachando de "falsa" la premisa de que este ente militar iraní "controle la salida y la entrada del estrecho de Ormuz".

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria", ha espetado el Mando Central, asegurando que, "desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 buques a transitar por el estrecho" y que los barcos siguen cruzando por este estratégico paso "con el apoyo militar de Estados Unidos".

PUBLICIDAD

DOS MUERTOS Y ONCE HERIDOS EN UN PASO FRONTERIZO CON IRAK

Esta nueva oleada de ataques --perpetrada en la madrugada del jueves para Irán-- ha provocado los mayores daños registrados hasta el momento en la localidad de Shalamcheh, limítrofe con Irak, donde un bombardeo con misiles habría impactado cerca de una zona peatonal del paso fronterizo.

PUBLICIDAD

"La zona cercana a la terminal de pasajeros en la frontera de Shalamcheh ha sido atacada con misiles del enemigo terrorista estadounidense", ha declarado a la agencia estatal IRNA el subdirector de seguridad de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayati.

Poco después, el propio Hayati ha indicado al citado medio que "dos compatriotas han fallecido y once han resultado heridos en el ataque con misiles" en cuestión.

No se trata, con todo, del único bombardeo: las ciudades de Andimeshk y Ahvaz, también en Juzestán, y Bushehr, frente al golfo Pérsico, también han sido objeto de ataques con misiles --por partida doble en el caso de la última--, si bien las autoridades no han registrado víctimas hasta el momento.

PUBLICIDAD