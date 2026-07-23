Agencias

China anuncia dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Guardar
Google icon

Pekín/Taipéi, 23 jul (EFE).- China inició este jueves dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, concretamente en un área frente a la costa de la provincia suroriental de Fujian, según un aviso de navegación publicado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) provincial.

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla china de Dongshan, la segunda mayor de la provincia, donde las maniobras se desarrollarán entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán el viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

PUBLICIDAD

Por el momento, ni el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, la rama del Ejército chino encargada de las actividades en torno a Taiwán, ni el Ministerio de Defensa taiwanés se han pronunciado sobre estas maniobras. EFE

Últimas Noticias

La Feria del Libro de Lima celebra sus 30 años con Ecuador como invitado de honor

Infobae

El cohete japonés Epsilon S supera con éxito su prueba de motor tras dos fallos anteriores

Infobae

Cuba expone a experto de DDHH de la ONU los "extraordinarios daños" del bloqueo de EEUU

Infobae

Honduras coloca bono soberano por 815 millones de dólares para pasivos y presupuesto

Infobae

Jueves, 23 de julio de 2026 (02:00 GMT)

Infobae