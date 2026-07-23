Ministro reconoce falta de inversión en infraestructura policial tras ataque en Paraguay

Asunción, 23 jul (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, reconoció este jueves la falta de inversión en infraestructura para la Policía Nacional, después del ataque, presuntamente cometido por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a una comisaría en el este del país.

"Hay una deuda que hay que asumir públicamente, que es la falta de inversión en infraestructura por años, en alguna medida es lo que nos quedó pendiente", indicó Riera a la radio ABC Cardinal.

El hecho ocurrió en el departamento de Canindeyú (este), en donde la comisaría fue incinerada y murieron dos uniformados y un civil. Las autoridades presumen que entre 20 y 30 sujetos armados participaron en el atentado, en el que también fueron incinerados cuatro vehículos.

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El funcionario admitió que una de las instalaciones de la comisaría en la colonia (comunidad) de Naranjito, del distrito (municipio) de Ybyrarobaná, construida en madera, quedó prácticamente reducida a cenizas luego de la incursión, en la noche del martes, de un grupo armado que disparó y arrojó bombas molotov.

En el hecho fallecieron dos policías -ejecutados, según el informe forense- y un empleado de la comisaría, mientras que un uniformado quedó herido y otro salió ileso.

Riera detalló que de las 1.122 comisarías del país, "solo el 30 % está en buenas condiciones", el 50 % están "habitables" y al 20 % "que hay que hacerlas de vuelta".

"La infraestructura ya estaba decaída cuando entramos", agregó el funcionario, que asumió ese despacho en agosto de 2023, e indicó que se ha dotado a la Policía de sistemas de comunicaciones, transporte, equipos y otras herramientas.

Tanto Riera como el comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, señalaron este jueves la autoría del EPP, acusada en sus comienzos de tener nexos con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, aunque advirtieron que se trataría de una "nueva camada" de integrantes.

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El EPP, que surgió en 2008, mantiene en cautiverio desde septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) y desde julio de 2014 al policía Edelio Morínigo.EFE