Miles de personas reciben a Pedro Porro en Don Benito: "Bienvenido al lugar donde empezó todo"

El futbolista pacense Pedro Porro ha sido recibido este jueves en su localidad natal, Don Benito, por miles de vecinos y aficionados llegados de distintos puntos de la región para homenajearlo tras haber ganado la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección española.

Pedro Porro ha llegado visiblemente emocionado a este acto de homenaje en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre con la camiseta de 'Campeones' y la medalla de campeón del mundo colgada del cuello, y acompañado de su abuelo Antonio, que ha subido al escenario con él.

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Al subir, el futbolista ha sido recibido por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, quien le ha dado la bienvenida "a tu casa, al lugar donde comenzó todo, y bienvenido al lugar donde está tu gente, donde te queremos, donde te hemos visto crecer desde pequeño y donde siempre te llevamos en el corazón".

"Hoy no solo recibimos a un campeón del mundo, sino que recibimos a uno de nuestros hijos más queridos", ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que esta misma semana el ayuntamiento ha aprobado nombrar a Pedro Porro como Hijo Predilecto de Don Benito.

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La alcaldesa ha reafirmado ha sido un "orgullo" verle jugar el Mundial de fútbol, pero también ha reivindicado los "valores" que tiene el futbolista, como "de humildad, de grandeza, de equipo, de unión", algo que le hace "mucho como jugador, pero mucho más como persona".

Finalmente, Elisabeth Medina ha agradecido a Pedro Porro que haya querido celebrar la victoria en el Mundial en su localidad nata, en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, algo que es "un motivo más de orgullo porque sabemos lo que significa para ti".

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Posteriormente, Pedro Porro ha firmado en el Libro de Honor de Don Benito, y ha recibido una bandera de esta localidad pacense, "porque has llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo, y eso es lo que hace un buen embajador como tú", ha destacado la alcaldesa.

Ya envuelto en la bandera de Don Benito, el futbolista del Totteham ha sido recibido por los miles de aficionados que abarrotaban la Ciudad Deportiva coreando su nombre, así como cánticos de 'Campeones del mundo' o 'Yo soy español, español, español'.

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SE SIENTE "MUY ARROPADO"

Pedro Porro ha comenzado su intervención confesando que estaba "muy emocionado", ya que hoy "es un momento muy especial" para él, tras lo que ha agradecido a todos sus paisanos y a los aficionados "por el esfuerzo que hacéis, por venir hasta aquí hoy para darme todo ese cariño que he sentido durante este Mundial", y también "desde mucho antes".

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Y es que, según ha dicho, desde que se fue de casa y durante toda su carrera como futbolista se ha sentido "muy querido, muy arropado", algo que ha querido agradecer porque "hay cosas en la vida que no son fáciles".

Pedro Porro se ha dirigido especialmente a aquellos niños que tienen "sueños", y que le miran como "espejo", algo que para él "es un orgullo para mí, porque sé que muchos de vosotros queréis jugar al fútbol", a lo que les ha invitado para que "los sueños se cumplan".

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En este punto, el futbolista ha tenido unas palabras muy emotivas para su abuelo, que le ha acompañado en el escenario, y del que ha bromeado señalado que "en las últimas semanas ha sido "más famoso que yo", y para el que ha pedido "un fuerte aplauso", tras el que los asistentes han comenzado a corear '¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡Abuelo, abuelo, abuelo!'.

Entonces Pedro Porro ha invitado a su abuelo a dirigir unas palabras a todos los asistentes, quien sin apenas poder pronunciar palabras de la emoción, ha asegurado del futbolista: "es mi alma, es mi vida", y ha dado las gracias a todo el pueblo de Don Benito.

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En este punto, Pedro Porro ha recordado que cuando era niño tuvo que irse a vivir con su abuelo, porque sus padres trabajaban y "este es el fruto de que un niño como yo haga cumplir su sueño, lo cumple, por lo que todo se lo merece él".

Ha relatado que por videollamada su abuelo "no se cortó ni un pelo" y le pidió que le trajera la Copa del Mundo, "le prometí que se la traería, y hoy he podido cumplir uno de sus sueños, y uno de los míos", tras lo que se ha quitado la Medalla de Campeón del Mundo y se la ha colgado a su abuelo" porque se lo merece".

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ESPERA QUE ESTÉN ORGULLOSOS

Durante su intervención, el futbolista ha confiado en que los vecinos de Don Benito se sientan orgulloso de su gol, porque "lo he dedicado a todos", ya que "sois unas personas maravillosas", tras lo que les ha mostrado la Medalla de Campeón del Mundo que llevaba colgada al cuello, de la que espera que todos se sientan orgullosos.

Porro ha confesado que está "en shock", tras las emociones de los últimos días, y ha admitido que todavía no es "consciente de la ilusión que os puedo llegar a generar", por lo que se ha mostrado "muy agradecido" y ha decidido acudir personalmente para compartirlo con todos sus paisanos.