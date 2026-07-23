Don Omar repasa los clásicos del reguetón ante más de 55.000 almas en el Estadi Olímpic

Barcelona, 23 jul (EFE).- El puertorriqueño Don Omar, uno de los padres del reguetón, ha repasado esta noche del jueves ante 55.000 personas en el Estadi Olímpic de Barcelona algunos de sus himnos históricos, desde 'Dale don dale' a 'Danza Kuduro', pasando por 'Pobre diabla'.

La actuación de Don Omar se enmarcaba en la fiesta Cook Music Fest, originaria de Tenerife, que este año ha hecho parada en Barcelona junto a los también artistas latinos Greeicy y Beéle.

Don Omar, que ya suma un cuarto de siglo de carrera, ha deleitado con una veintena de canciones siguiendo la hoja de ruta musical de sus últimos conciertos, recitales en los que no han faltado 'Ella y yo' (el tema que comparte con Aventura), 'Baila Morena' o 'Ayer la vi'.

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En una entrevista con EFE esta semana, el de San Juan, de 48 años, ha calificado de 'logro' el cambio que se está viviendo en el género con la nueva generación de artistas como el propio Bad Bunny.

"Yo estoy sumamente agradecido de tener todavía la vigencia y seguir disfrutándola dentro de la música", ha confesado el reguetonero, que hace dos meses empezó su gira 'The Last King', que tras varias fechas en España le llevará después a Estados Unidos y Canadá.

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Antes de Don Omar, la fiesta ha empezado en Barcelona con la colombiana Greeicy, la intérprete de temas como 'Amantes', 'Más fuerte', 'Los besos' y 'Esta noche'.

Y justo antes del puertorriqueño ha sido el turno de otro colombiano, Beéle, que atraviesa una etapa de fuerte proyección internacional gracias a temas como 'Loco', 'No tiene sentido' o el radiable 'Algo Tú' junto a Shakira, que acumulan millones de reproducciones y lo han consolidado como una de las voces más escuchadas de su generación. EFE

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