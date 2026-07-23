Central sindical de Uruguay hará un paro general el 11 de agosto

Montevideo, 23 jul (EFE).- La central sindical PIT-CNT de Uruguay definió llevar a cabo un paro general parcial de trabajadores con movilización el 11 de agosto en Montevideo y el área metropolitana, con actividades a definir en el resto del país.

Así lo resolvió este jueves la mesa representativa del PIT-CNT, en una instancia en la que manifestaron malestar con el Gobierno ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo social, que fue instaurado por el Poder Ejecutivo y estuvo enfocado en el sistema de jubilación del país.

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"Nosotros participamos del ámbito del diálogo social con mucha seriedad. Esto llevó meses de discusión y llevó también a que el movimiento sindical tuviera que hacer muchísimas concesiones para llegar, y nosotros entendemos que cuando estos acuerdos no son respetados se debilita la confianza y afecta la credibilidad que tiene el instrumento de diálogo social", manifestó a EFE la vicepresidenta adjunta del PIT-CNT con atención en género, Carolina Spilman.

Una de las propuestas que habían hecho los trabajadores era desvincular a las empresas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional de la administración directa de las cuentas de ahorro individual y que estas pasaran a ser gestionadas por un único organismo público, lo cual fue descartado por el Gobierno del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

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Pese a esta disconformidad, Spilman sostuvo que los trabajadores seguirán apostando por el diálogo con las autoridades y solicitarán ser recibidos por el Poder Ejecutivo para definir cómo seguir trabajando en este aspecto.

"Nosotros tenemos intención de seguir participando en las de diálogo, pero participar para tener incidencia y para que después los compromisos que se asuman", afirmó.

Además, Spilman señaló que en este paro las reivindicaciones de los trabajadores "son bien claras": piden una Rendición de Cuentas que de prioridad al pueblo, avanzar en la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial e impulsar "una reforma tributaria más justa donde aporte más quien más tiene".

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Este nuevo paro se llevará a cabo dos meses después del último de este tipo celebrado en Uruguay.

En esa ocasión, los trabajadores detuvieron sus actividades por media jornada bajo la consigna "Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario". EFE