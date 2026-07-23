Julia Janeiro responde tajante a las críticas por comprarse un piso de 635.000 euros

Julia Janeiro es una persona nueva. Lejos de la timidez y nerviosismo que mostraba en cada una de sus apariciones públicas, huyendo de las preguntas de la prensa en absoluto silencio, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dado un cambio radical y, desde que decidió dar el salto a la fama y conceder su primera exclusiva después de años reclamando su derecho al anonimato como su hermana Andrea, se muestra cada vez más cómoda con su protagonismo mediático y en los últimos días ha sorprendido revelando su faceta más cercana y simpática ante las cámaras.

Y después de atender en exclusiva a Europa Press y mostrar su apoyo incondicional a su madre en su participación en el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo' confesando que "por ella y por mi padre mato", ahora ha reaparecido para responder rotunda a las críticas y ataques que ha recibido por comprarse con 23 años un exclusivo ático en Madrid valorado en 635.000 euros teniendo en cuenta el problema de la vivienda que existe en España y sobre todo entre los jóvenes.

PUBLICIDAD

"Estoy muy contenta de ser propietaria. Mucho mucho mucho, la verdad, súper feliz, todos son buenas noticias" ha expresado, reconociendo que aunque ya vivía sola en la capital, el hecho de haber adquirido su popia vivienda ha supuesto un cambio y "me siento una mujer responsable, te lo juro. No sé, es como... Me siento como plena, no sé, como muy agradecida también, sobre todo".

"Yo siempre lo digo, pero es que parece que hay que recalcarlo siempre. Soy consciente de que me encuentro en una situación privilegiada. No todos los jóvenes hoy en día, y es una pena, no pueden acceder a una vivienda digna, ya sea de alquiler o de propiedad. Y la verdad, pues eso, es que no tengo nada más que decir, aparte de que estoy súper agradecida" ha confesado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha dejado claro que "no entiendo las críticas y te explico por qué. Peor sería que me hubiese gastado el dinero en otras cosas y no en comprarme una casa pudiendo hacerlo. Entonces soy consciente de la situación que tengo y de que es una situación privilegiada pero no entiendo las críticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería mejor gastarme el dinero en otras cosas y no en una vivienda? No sé, tal y como está el asunto digo yo que lo inteligente es comprar, ¿no? Ya que se puede".

El primer regalo que ha recibido para su nuevo hogar, por parte de sus padres: un robot de cocina multifunción valorado en 1200 euros con el que está encantada, ya que como ha asegurado se le da muy bien la cocina. "Un día os bajo un puchero. Bueno, cuando sea invierno" ha prometido a la prensa con una sonrisa.

PUBLICIDAD

María José Campanario ya ha puesto rumbo a 'Hasta el fin del mundo' para vivir la mayor aventura de su vida y, como ha desvelado Juls, "no tengo miedo por ella porque sé que lo va a hacer muy bien. Ya se lo dije a ella, yo confío en que va a estar bien y yo solo espero que disfrute mucho, que capture todo y que se acuerde de absolutamente todo porque no va a volver a vivir una experiencia así de la misma manera, entonces que disfrute y que se lo pase muy bien, que nosotros estaremos aquí esperándola con los brazos abiertos cuando vuelva".

"Lo vamos a pasar todos mal porque al final la vamos a echar mucho de menos, pero ella se va con muchas ganas y nosotros le deseamos siempre lo mejor" ha afirmado, asegurando que la ve como ganadora porque "hay que pensar en positivo siempre. Si vamos con la negatividad, ¿dónde llegamos? A ningún lado".

PUBLICIDAD

Soltera y sin compromiso, Julia confiesa que "he estado cerrada al amor porque yo lo he pasado... Es que yo soy muy enamoradiza. Entonces, como soy tan enamoradiza y lo doy todo y lo entrego todo, no quiero entregárselo al erróneo". "Yo no estoy esperando nada. Cuando llegue, que llegue. Y si no llega, pues me quedo con mis gatos, feliz de la vida. No vivo esperándolo tampoco. O sea, estoy en un momento de mi vida que es que tampoco espero a nadie que llegue a mi vida. No lo necesito, no me hace falta. Yo soy autosuficiente" ha apuntado entre risas.

Más habladora que nunca, la joven también ha aprovechado la ocasión para responder a los mensajes de odio que recibe a través de redes deseándole incluso la muerte: "Bueno. me parece ridículo. O sea, yo pienso que nos estamos pudriendo como sociedad, no tengo palabras para la gente así. Aun así, después de ese vídeo me han seguido llegando muchísimas más críticas pero ¿qué quieres que te diga? Ajo y agua para toda esa gente que se los coman con papas". "Me desean la muerte pero bicho malo nunca muere, cari. No, no, o sea, no me da miedo para nada porque una persona que te quiere hacer algo va y te lo hace, no te amenaza. Entonces me da más miedo por gente más joven, por los niños, por la gente que crezca viendo esas actitudes de gente adulta en redes sociales y que piensen que son impunes. O sea, al final es eso lo que me preocupa. No me preocupa que cuatro cuentas falsas me digan ojalá te mueras" ha sentenciado con firmeza.

PUBLICIDAD

Lo que más le duele es por sus padres, ya que como ha reconocido "ellos sufren. Al final es normal, yo creo que cualquier padre en esta situación también lo sufriría entonces es lógico. Es que no... ¿Qué te digo? Es lo más normal del mundo".

Cuando María José venga del reality, Jesulín y ella comenzarán los preparativos de su segunda boda 24 años después de darse el sí quiero. Como ha confesado Juls "para mí mis padres son una fantasía. El matrimonio, vamos, que yo querría para mí el día de mañana si es que llega, la verdad. No sé, muy contenta por ellos. Los veo mejor que nunca, más enamorados que nunca, cada día los veo mejor. Es que yo siempre lo digo, no les cabe más amor en el corazón. Yo no sé ya, van a explotar los dos".

PUBLICIDAD

Respecto a las críticas que ha recibido el torero por su faceta de padre de la hija que tiene con Belén Esteban, la influencer se ha mostrado tajante y se ha negado a entrar en el asunto de su hermana Andrea aunque no ha dudado en lanzar un demoledor dardo a la 'princesa del pueblo': "Yo es que ahí no voy a entrar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo ahí no me voy a meter, porque es que los que estamos ahí sabemos cuál es la verdad. Entonces... Y creo que mucha gente también la sabe. Al final se ha contado una versión toda la vida que no es. Y no voy a hablar porque ella es una persona anónima, yo de personas anónimas no hablo. Hablo de mí y todo lo que queráis" ha zanjado.