Expertos de la ONU piden a EEUU e Irán que regresen a negociaciones tras la nueva escalada

Ginebra, 23 jul (EFE).- Expertos de Naciones Unidas condenaron este jueves la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, con al menos 50 muertos y 500 heridos desde la semana pasada, y llamaron a ambas partes a "rebajar la escalada y regresar a las negociaciones".

Los 14 expertos, entre ellos la relatora de la ONU para Irán Mai Sato, indicaron en un comunicado conjunto que el abandono de compromisos como el memorando de entendimiento de 14 puntos con el que se buscaba poner fin a la guerra "perjudica las perspectivas de paz" y viola los derechos humanos de las víctimas del conflicto.

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"Los civiles de la región no deben pagar el precio de este conflicto", señalaron, recordando que en la noche del 12 al 13 de julio los ataques militares de Estados Unidos y los contraataques iraníes marcaron una escalada significativa de la guerra.

Informaciones preliminares hablan de ataques contra infraestructuras civiles, incluidos puertos del sur de Irán, así como caídas de proyectiles cerca de la central nuclear de Bushehr y daños en líneas ferroviarias, alertaron.

Las autoridades iraníes y los medios de ese país también han denunciado ataques contra aeropuertos, fábricas o zonas adyacentes a instalaciones sanitarias, agregaron.

"El pueblo iraní vuelve a quedar atrapado entre los ataques estadounidenses y la represión interna de su propio Gobierno", lamentaron los expertos, que recordaron que desde el inicio de la guerra el 28 de febrero han muerto miles de personas y millones han tenido que dejar sus hogares.

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"Al mismo tiempo, las autoridades iraníes han continuado llevando a cabo ejecuciones, mientras se denunciaban detenciones masivas, torturas y desapariciones forzadas", señalaron en el comunicado conjunto. EFE