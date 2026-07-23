Evacuado a Tenerife en estado grave uno de los migrantes rescatados en El Hierro

Uno de los migrantes del cayuco que fue rescatado en la tarde de este miércoles en aguas de El Hierro ha sido evacuado en estado grave hasta Tenerife a bordo de un helicóptero medicalizado y se encuentra ingresado en el Hospital de La Candelaria, informan desde el 112 Canarias.

Este traslado se une al de un bebé, que también se encuentra en el mismo hospital en estado crítico.

Tras el recuento final en el puerto de La Restinga se constató que en la embarcación viajaban un total de 156 personas --con una mujer fallecida-- y 14 de ellas han recibido atención médica en el Hospital de El Hierro.

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El cayuco fue avistado por un pesquero poco antes de las 17.00 horas cerca de la cala de Tacorón, en el Mar de Las Calmas, y a su encuentro partió una embarcación de Salvamento Marítimo que lo remolcó hasta La Restinga.