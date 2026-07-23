Indra sube un 2,1% su beneficio hasta junio, con 219 millones, y dispara sus ingresos un 30%, a 3.179 millones

Indra registró unas ganancias netas de 219 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 2,1% más que los 215 millones de euros del mismo periodo del curso anterior, según los resultados remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La compañía ha achacado este incremento del beneficio a la mejora operativa.

Asimismo, la empresa facturó 3.179 millones de euros en la primera mitad del año, lo que representa un aumento de casi el 30% en comparación con los 2.450 millones de euros que ingresó entre enero y junio de 2025.

En cuanto al desglose de los ingresos, el área de Defensa aportó 973 millones de euros (+103% interanual), la de Tráfico Aéreo sumó 300 millones (+16%), la de Movilidad agregó 175 millones de euros (+1,8%)) y Minsait volvió a ser el departamento con mayor facturación, dado que su cifra de negocio supuso el 48% del total del semestre, con 1.541 millones de euros (+2,6%).

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