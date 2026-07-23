Hape Holding Group establece una filial en Brasil e inicia una nueva era de operaciones directas adaptadas al mercado local en América Latina

PR Newswire

CAXIAS DO SUL, Brasil, 23 de julio de 2026

CAXIAS DO SUL, Brasil, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hape Holding Group anunció de manera oficial la creación de su filial de propiedad exclusiva, Hape Brasil Ltda. Este hito marca un salto estratégico pionero para Hape, que pasa de la distribución tradicional a través de agencias transfronterizas a una nueva etapa de operaciones directas, profundamente arraigadas y adaptadas al mercado local.

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Luego de haber desarrollado el mercado de América Latina durante años, Hape sigue teniendo una gran confianza en el potencial de crecimiento del consumo a largo plazo en la región. Brasil, como el país más grande de América Latina en cuanto a superficie, población y escala económica, cuenta con una enorme base de consumidores infantiles y un mercado minorista de juguetes en rápido crecimiento, lo que lo convierte en un eje estratégico insustituible para la expansión regional de Hape. La filial brasileña recién creada es la primera entidad corporativa directa de Hape en toda la región de América Latina.

Fortalecimiento de las raíces locales: creación de una red omnicanal e integral En la actualidad, Hape Brasil se enfocará de manera estratégica en fortalecer a fondo el mercado local brasileño mediante la implementación de varias iniciativas importantes:· Desarrollo omnicanal: creación activa de una red de ventas integrada que combine los canales en línea y físicos.

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· Infraestructura integral: optimización del almacenamiento local, servicio al cliente eficaz y apoyo de marketing adaptado al mercado local.

· Operaciones centradas en el cliente: alineación de las carteras de productos y las operaciones de la marca para satisfacer de manera precisa las necesidades de las familias brasileñas en el ámbito de la educación temprana, de modo que se amplíen de manera constante los ingresos locales a la vez que se consolidan los cimientos de la marca en los canales y el mercado.

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Una visión a largo plazo: conectar a América Latina y modernizar las cadenas de suministro locales Al analizar el mapa estratégico a largo plazo, la filial brasileña servirá como modelo operativo de Hape para América Latina, y desarrollará modelos consolidados para operaciones adaptadas al mercado local, gestión de canales y gobernanza conforme a la normativa. De cara al futuro, Hape utilizará esta filial como base para:· Expansión sinérgica: aprovechar de forma simultánea las oportunidades de crecimiento en el mercado centroamericano para establecer una red unificada de ventas, marca y servicios de cadena de suministro que abarque toda América Latina.

· Modernización industrial: impulsar la transformación empresarial a largo plazo y mejorar la estructura de las cadenas de suministro locales, con el objetivo final de posicionar a Hape como la marca de referencia en juguetes educativos de madera de alta calidad en América Latina, y perfeccionar la estrategia de mercado mundial de Hape.

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Con Brasil como punto de partida, Hape está totalmente comprometida a llevar más juguetes educativos de alta calidad y ecológicos a millones de hogares en toda América Latina, y así ayudar a los niños a aprender, crecer y desarrollarse a través de la alegría del juego.

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FUENTE Hape Holding Group