El coche de Carmen Borrego, destrozado por otro vehículo que se ha dado a al fuga

Carmen Borrego no levanta cabeza. Tras especularse con que debido a sus supuestos problemas económicos habría actuado a espaldas de su hermana Terelu Campos y habría facilitado a un agente inmobiliario imágenes del ático que heredaron de María Teresa Campos en Málaga para ponerlo a la venta por un precio de 1.125.000 euros -algo que la colaboradora ha negado muy enfadada, dejando claro que ella no tiene nada que ver en este tema, que actuaron sin su consentimiento y que el piso no se vende por el momento- la tía de Alejandra Rubio ha sufrido un nuevo e inesperado revés.

Tal y como ha revelado ella misma en el programa 'Vamos a ver', su coche ha amanecido este miércoles destrozado después de que otro vehículo lo golpease con saña dándose a la fuga posteriormente. Aparcado en la calle a las puertas de la urbanización en la que reside en la localidad madrileña de Majadahonda, Carmen se ha llevado una desagradable sorpresa al encontrarlo con el lateral izquierdo y la parte trasera completamente abolladas y rayadas, y con la defensa desprendida del resto del automóvil y tirada en el suelo a varios metros.

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"Al final es como todo en la vida, es algo material, pero no deja de ser algo muy gordo que alguien haya hecho esto y se haya dado a la fuga..." ha reconocido muy afectada, pidiendo a sus vecinos que aunque el asunto está en manos de la Policía -que tiene la sospecha de que el culpable del siniestro tendría una furgoneta de color blanco por las dimensiones del golpe y los restos de pintura en el coche de Borrego- le informen de si han visto algo o pueden dar alguna pista de quién habría cometido tal destrozo antes de abandonar el lugar sin admitir su culpabilidad.

El vehículo todavía se encuentra aparcado a las puertas del domicilio de Carmen, y tal y como ha comentado los daños son más que visibles y han dejado su medio de transporte visiblemente daño y no apto para circular.

Además, a su llegada a casa la colaboradora ha evitado hablar sobre la polémica con su piso de Málaga, pero sí ha insistido tajante y visiblemente molesta en que la propiedad que heredaron Terelu y ella de su madre no está a la venta.

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