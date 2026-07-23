El Kremlin defiende que Arabia Saudí tiene derecho a desarrollar la energía nuclear

Moscú, 23 jul (EFE).- El Kremlin defendió este jueves el derecho de Arabia Saudí a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos al igual que Irán y otros países, a raíz del acuerdo entre Washington y Riad que permitirá al reino árabe promover un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

"Todos conocen nuestra postura en relación con que cualquier Estado tiene derecho a acceder a la energía atómica con fines pacíficos. Irán debería tener este derecho, Arabia Saudí debería tener este derecho y otros Estados deberían tenerlo", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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En relación con las armas nucleares, Peskov aseguró que la posición de Moscú sigue siendo la de la no proliferación.

El miércoles, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó en relación con el acuerdo que permite al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil que Riad no debería pedir permiso para enriquecer uranio con fines pacíficos.

"Es un derecho de todo Estado parte del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares", afirmó Lavrov en una rueda de prensa desde Manila, donde tiene lugar hasta este jueves la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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Al mismo tiempo, Lavrov advirtió de la tendencia detectada "hacia la idea de que solo las armas nucleares pueden, en medida de lo posible, garantizar la libertad y la independencia" de un país.

"Lo digo con pesar, porque esta es una de las consecuencias de las acciones agresivas que Estados Unidos y varios de sus aliados intentan implementar en la política global para mantener su dominio", añadió después de que en mayo Rusia y Bielorrusia realizaran sus primeros entrenamientos conjuntos en el uso de arsenal nuclear táctico y estratégico.

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El acuerdo entre Washington y Riad, conocido como "Acuerdo 123", debe ratificarse en el Congreso estadounidense.

El pacto se ha firmado en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí en Oriente Medio, y en medio de los esfuerzos de Washington por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega que busque desarrollar armas nucleares. EFE

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