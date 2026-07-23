Repsol prioriza elevar la producción en Venezuela y aparca el debate de la deuda histórica

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha reafirmado el compromiso de la compañía con su actividad en Venezuela y ha asegurado que el debate sobre la deuda histórica con la energética no se encuentra actualmente "sobre la mesa", siendo así actualmente la prioridad elevar la producción de hidrocarburos en el país.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de la compañía correspondientes al primer semestre del año, Imaz insistió en que "no es momento de hablar de la deuda del pasado" y señaló que Repsol está "totalmente alineado" con el compromiso de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos de que ahora "es momento de aumentar la producción en Venezuela para mejorar la situación social y económica del país, para obtener nuevos ingresos para el país a través de este aumento de la producción, en un 'win-win'".

PUBLICIDAD

El ejecutivo se mostró convencido de que las conversaciones sobre la deuda "llegarán en el futuro", aunque recalcó que este asunto "ahora no está sobre la mesa".

En total, como deuda pendiente de cobro -incluyendo los intereses de demora de la deuda comercial, totalmente provisionados-, Repsol tiene cuentas comerciales con la estatal PDVSA por importe de 4.080 millones de euros -provisiones de 3.295 millones de euros- y financiación otorgada por importe de 1.036 millones de euros -provisiones de 622 millones de euros-, según los estados financieros del grupo a cierre de este mes de junio.

PUBLICIDAD

La exposición patrimonial total del grupo español en Venezuela a 30 de junio asciende a 361 millones de euros -frente a los 276 millones de euros a 31 de diciembre de 2025-, que incluye fundamentalmente las cuentas a cobrar con PDVSA de Repsol E&P Latam, la financiación otorgada a Petroquiriquire y la inversión en Cardón IV y en Petroquiriquire.

A este respecto, Imaz, que mostró total solidaridad y compromiso con el pueblo venezolano tras los trágicos terremotos del pasado mes de junio, valoró así de forma positiva el poder garantizar la financiación de la inversión en el país mediante el cobro de cargamentos que permiten cubrir el 'opex' y el 'capex' para elevar esa producción Venezuela.

PUBLICIDAD

En el marco de la licencia general emitida por la Administración estadounidense, Repsol firmó entre enero y junio tres acuerdos con el gobierno venezolano y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aumentar la producción de gas natural y de petróleo.

UN TOTAL DE CINCO CARGAMENTOS DE CRUDO EN 2026.

En mayo, la compañía recibió el primer cargamento de crudo procedente de Venezuela como pago por el gas producido en Cardón IV y prevé otros cuatro más en lo que queda de año -uno de ellos para financiar el 10% del incremento de la producción de gas y tres más para monetizar la producción actual-.

PUBLICIDAD

El grupo presidido por Antonio Brufau mantuvo la producción en el país caribeño en línea con el año anterior, con 71.000 barriles equivalentes de petróleo diario.