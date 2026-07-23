El español Javier Ibáñez (Sanitas) asume la presidencia del consejo de administración de Bupa México

Bupa México, filial de la compañía sanitaria británica Bupa, ha comunicado este jueves que el nuevo presidente de su consejo de administración será el español Javier Ibáñez, actual director general y consejero de Sanitas Seguros, división de Bupa en España.

Según se desprende de la nota de prensa enviada, Ibáñez compatibilizará el trabajo de ambas filiales tras iniciar su singladura en Bupa hace más de 15 años. Durante este periodo, ha sido responsable de Productos y Desarrollo y, desde 2009, director regional de la zona norte de Sanitas Seguros.

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Desde 2021, es director general de Sanitas Seguros, puesto desde el que ha logrado superar los tres millones de asegurados, así como consolidar el ecosistema de salud digital, Blua, servicio del que disfruta en la actualidad el 100% de la cartera de Sanitas.

Ibáñez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y ha cursado el Program for Leadership Development (PLD) de la Harvard Business School, cuyo plan de estudios está dirigido a ejecutivos de alto potencial.

Este anuncio se produce tras el nombramiento de Israel Ranero como nuevo director general de Bupa México con efecto a partir del 1 de septiembre y sujeto a aprobación regulatoria. El negocio de la matriz de Sanitas en México cuenta con más de 422.000 asegurados y provisión asistencial propia a través de la red Vitamédica.

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