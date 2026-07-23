El Atlante se enfrenta al América en el posible debut del colombiano David Ospina

México, 23 jul (EFE).- El Atlante se enfrentará este viernes a las Águilas del América en el posible debut del mundialista colombiano David Ospina como guardameta de los Potros de Hierro en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la segunda jornada del campeonato, el Atlante buscará su primer triunfo tras perder el pasado jueves con el Necaxa, en su regreso a la Primera división después de 12 años.

Ospina, quien jugó tres Copas del Mundo con su país, fue fichado esta semana y, según transcendió, estará listo para debutar este viernes en el Estadio Azteca ante un cuadro azulcrema candidato al título, vencedor por 0-1 del Querétaro en su primer partido.

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Aunque no posee un presupuesto poderoso, el Atlante ha invertido en varios fichajes y esta semana también firmó al defensa argentino Aaron Quirós.

Este viernes, el equipo del entrenador Miguel Herrera, seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, deberá hacer su mejor partido ante un rival con calidad en todas sus líneas, renovado con la contratación del uruguayo Guillermo Almada como técnico.

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Será un partido de expectativas que dará continuación a una jornada que tuvo dos duelos adelantados el pasado martes, el que Cruz Azul le ganó por 2-1 al Puebla y el de la victoria de los Pumas UNAM por 1-2 sobre el Toluca.

Después de haber derrotado al poderoso Tigres UANL, este viernes a el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu recibirá al León, en la posible aparición con los Xolos del centrocampista Gilberto Mora, nueva joya del fútbol mexicano.

El sábado, las Chivas de Guadalajara del estratega argentino Gabriel Milito recibirán al Juárez FC en busca de su primer triunfo y el Santos Laguna jugará en su estadio ante el Atlas y el San Luis visitará al Tigres UANL.

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La jornada concluirá el domingo con los duelos Necaxa-Monterrey y Pachuca-Querétaro.

- Partidos de la segunda jornada del Apertura mexicano:

Martes 21.07: Cruz Azul 2-1 Puebla, Toluca 0-1 Pumas UNAM.

Viernes 23.07: Atlante-América, Tijuena-León.

Sábado 24.07: Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres UANL-San Luis.

Domingo 25.07: Necaxa-Monterrey, Pachuca-Querétaro.EFE