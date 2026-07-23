Dos muertos y once heridos en Irán por un ataque de EE.UU. cerca de la frontera con Irak

Redacción Internacional, 23 jul (EFE).- Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.

La agencia estatal iraní IRNA explicó que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.

Hasta ahora, los medios iraníes no ofrecen más datos sobre las personas fallecidas ni las que resultaron heridas, ni sobre la gravedad de sus lesiones.

IRNA ha reportado hoy otros ataques estadounidenses -sin víctimas mortales hasta ahora- en al menos tres puntos más de Juzestán, situada casi 800 kilómetros al sur de la capital, donde se espera que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reúna a lo largo del día con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

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Esta provincia -según Teherán- ha sido blanco de un centenar de ataques estadounidenses en los últimos 10 días, lo que deja un saldo de ocho ciudadanos fallecidos y decenas de heridos.

Los últimos ataques de EE.UU. incluyeron instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea, según el reporte difundido en X por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Después de que en junio Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán violaba lo pactado.

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Desde entonces, Washington ha aumentado sus ataques sobre la República Islámica, que ha respondido con bombardeos sobre naciones del Golfo aliadas de la Casa Blanca como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE