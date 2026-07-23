Efemérides del 24 de julio

En un 24 de julio, pero de 1911, comenzó la expedición de Hiram Bingham que dio conocer al mundo la existencia de Machu Picchu en Perú, y en 2005 el estadounidense Lance Armstrong ganó su séptimo consecutivo Tour de Francia, del que será desposeído por dopaje.
1823.- Chile aprueba la abolición absoluta de la esclavitud.
1917.- La neerlandesa Mata-Hari comparece ante un Consejo de Guerra en París que la condena a muerte al día siguiente por espiar para Alemania.
1968.- El boxeador hispanocubano José Legrá gana el título mundial del peso pluma en Porthcawl (Gales).
1969.- El Apolo XII ameriza en el Pacífico, cerca de Hawái, ocho días después de iniciar la misión a la Luna.
1974.- Constantino Karamanlis jura como primer ministro de Grecia.
1975.- Giorgio Armani y Sergio Galeotti fundan la empresa de moda Giorgio Armani, en Milán.
1984.- El cantante George Michael lanza su canción 'Careless Whisper'.
1988.- El español Pedro Delgado gana el Tour de Francia.
1989.- Time compra Warner Communication por 16.000 millones de dólares.
1990.- Irak envía 30.000 soldados a su frontera con Kuwait y EE.UU. decreta el estado de alerta de su flota en el golfo Pérsico.
1994.- Se constituye la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en Cartagena de Indias (Colombia).
2000.- El Gobierno británico excarcela a norirlandeses en aplicación del Acuerdo de Paz del Ulster.
2001.- Simeón II, rey destronado, jura como primer ministro de Bulgaria.
2005.- El estadounidense Lance Armstrong gana su séptimo consecutivo Tour de Francia. Luego será desposeído por dopaje.
2006.- El Tribunal Supremo absuelve al 'talibán español', el ceutí Hamed Abderrahmán Ahmed, de pertenencia a Al Qaeda.
2013.- Tragedia ferroviaria en el norte de España. Fallecen 80 personas y 150 resultan heridas al descarrilar un tren cerca de Santiago de Compostela.
2014.- Fallecen los 116 ocupantes del avión de la española Swiftair, operado por Air Algerie, que se estrella entre la frontera de Burkina Faso y Gao (Mali).
2015.- Turquía bombardea por vez primera posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria y abre sus bases a los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos.
2019.- Boris Johnson, líder del Partido Conservador británico, asume el cargo de primer ministro, en sustitución de Theresa May.
1783.- Simón Bolívar, 'el Libertador', militar y político venezolano.
1802.- Alejandro Dumas, dramaturgo francés.
1841.- Raimundo Madrazo, pintor español.
1870.- Alphonsus de Guimaraens, poeta brasileño.
1895.- Robert Graves, escritor británico.
1897.- Amelia Earhart, pionera estadounidense de la aviación.
1964.- Pedro Passos Coelho, político portugués.
1969.- Jennifer López, actriz y cantante norteamericana de origen puertorriqueño.
1971.- Dino Baggio, exfutbolista italiano.
1979.- Rose Byrne, actriz australiana.
1981.- Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
1974.- James Chadwick, físico inglés descubridor del neutrón y Nobel 1935.
1980.- Peter Sellers, actor británico.
1984.- José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño.
1985.- José Bódalo, actor español.
1991.- Isaac Bashevis Singer, escritor estadounidense de origen polaco y Nobel 1978.
1993.- Francis Bouygues, empresario francés de la construcción.
2021.- Carlos Romeu, humorista gráfico español.
2022.- Berta Riaza, actriz española. EFE