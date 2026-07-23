Barranquilla coloca bonos sostenibles por 350 millones de dólares en mercado internacional

Barranquilla (Colombia), 23 jul (EFE).- Barranquilla se convirtió este jueves en la primera ciudad de Colombia en colocar bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, con una emisión por 350 millones de dólares destinada a refinanciar deuda y financiar proyectos sociales y ambientales.

La operación permitirá reemplazar deuda de corto plazo y alto costo por nuevos títulos con mejores condiciones financieras y un plazo de cinco años, informó la Alcaldía de la ciudad caribeña.

La emisión, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la legislación estadounidense, estuvo dirigida a inversionistas institucionales y registró una demanda superior a los 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto colocado, con la participación de unos 67 inversionistas de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.

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Los recursos, cuya tasa fija anual quedó establecida en el 7,35 %, se destinarán, entre otros proyectos, a la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, un ecosistema que alberga cerca de 155 especies de aves residentes y migratorias.

La financiación también cubrirá iniciativas de energía eólica marina (offshore), energías renovables, gestión eficiente del agua, recuperación de cuerpos hídricos, mejoramiento de vivienda y modernización de mercados públicos.

La transacción fue estructurada por Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron además como agentes estructuradores, precisó la Alcaldía de Barranquilla.

Las agencias Moody's y Fitch Ratings asignaron a la emisión calificaciones esperadas de Baa3 y BB, respectivamente. Además, el Marco de Bonos Sostenibles de Barranquilla recibió la calificación SQS1 (Excelente) de Moody's, la más alta otorgada por esa firma para este tipo de instrumentos.

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Como parte del proceso, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, y la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas internacionales para presentar la situación financiera del distrito, sus avances económicos y sociales y la cartera de proyectos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). EFE