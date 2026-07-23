Marlaska declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila por los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

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El Ministerio ha valorado la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia", ha añadido.

En base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el ministro asume la "dirección" de la emergencia y deberá "ordenar y coordinar" las actuaciones y la gestión de recursos estatales, autonómicos y locales. Asimismo, "la dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME)".

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Marlaska se ha dirigido esta tarde al puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución los tres incendios en curso en la región.

En este momento, hay tres fuegos activos en la región: el originado en Almorox (Toledo) este miércoles y que cruzó hasta la Comunidad de Madrid aunque se encuentra en fase de estabilización. También este miércoles se originó otro incendio en Villa del Prado que afecta a Aldea del Fresno.

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Este jueves se ha sumado un tercero en San Martín de Valdeiglesias después de que un coche se incendiara y afectando al municipio madrileño de Pelayos de la Presa.

Al filo de las 22.00 horas de este jueves, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ejecutivo central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma).

La Comunidad ha informado de que los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción" y afectan a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".

En estos momentos trabajan dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias "para poder salvar vidas y bienes", en palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

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