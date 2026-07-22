México no encontró ninguna propiedad del narcotraficante 'El Mayo' Zambada en el país

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó este miércoles que las autoridades no encontraron ninguna propiedad a nombre del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada en el país norteamericano, después de que el líder criminal fuera sentenciado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Al ser cuestionado por la existencia de propiedades de Zambada en México, García Harfuch explicó que el Gobierno federal no halló ninguna "directamente" de él, aunque destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha asegurado "una gran cantidad" de cuentas y propiedades de organizaciones criminales vinculadas al fundador del Cartel de Sinaloa.

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"A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles", añadió el funcionario en la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Toluca, capital del Estado de México (centro).

Con esta declaración, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaba lo afirmado por el abogado de El Mayo, Frank Pérez, quien el martes aseguró en una entrevista con el periódico Milenio que EE.UU no identificó ninguna propiedad a nombre de su cliente.

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La controversia surge después de que, el lunes, la Justicia estadounidense le condenara a cadena perpetua y ordenara el decomiso de 15.000 millones de dólares de sus bienes, algo que su defensa legal ha anticipado que "no hay forma de que pueda pagar eso".

Sobre este decomiso, la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise si el Estado debe reclamar parte de los 15.000 millones de dólares.

Tras conocerse la sentencia, la mandataria mexicana dijo que no tiene una "opinión personal" y se mostró escéptica del llamado que hizo Zambada para que terminara la violencia en el país norteamericano.

Asimismo, volvió a insistir en que resulta "obvio" que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante, quien en su momento denunció haber sido víctima de un engaño y un secuestro de uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para ser llevado a la fuerza a EE.UU.

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El Departamento de Justicia estadounidense ha enmarcado la condena de El Mayo dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la Administración de Donald Trump justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro. EFE

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