Drapati asume como jefe del Ejército de Ucrania: "Nos espera un trabajo difícil, no prometemos nada"

El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati, ha asumido este miércoles el cargo sin querer hacer "grandes promesas" debido a la "difícil tarea" que tienen por delante, en la que se han marcado como objetivos seguir con las operaciones militares y desarrollar nuevas capacidades del Ejército.

Drapati ha agradecido la confianza del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y anunciado el nombre de quien será el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Ihor Skibiuk, quien había ejercido hasta ahora como comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo.

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"Le conozco como un comandante en el que se puede confiar en circunstancias difíciles y en cuyas decisiones, experiencia y principios internos se puede depositar la confianza", ha dicho recordando el trabajo que de manera conjunta han venido realizando desde 2022 para "liberar" la región de Jersón.

"SIN GRANDES PROMESAS"

Drapati también ha advertido de que la "difícil tarea" que tienen por delante no le permite realizar "grandes promesas", si bien se ha comprometido a trabajar "con responsabilidad" y respetando a "la gente que mantiene el frente y ayuda a Ucrania a resistir", según su declaración publicada en sus redes sociales.

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"El presidente de Ucrania nos ha fijado tareas claras: continuar y reforzar las acciones ofensivas en todos los dominios, planificar nuevas operaciones en la retaguardia del enemigo, desarrollar el Ejército y sus tecnologías, y aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha detallado.

REUNIÓN CON ZELENSKI

El presidente ucraniano se ha reunido este miércoles con los nuevos mandos de la cúpula castrense, tras esta remodelación que comenzó con la destitución hace unos días de quien era el ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, quien mantenía unas insalvables diferencias con el antecesor de Drapati, Oleksandr Sirski.

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En la misma han estado presentes Drapati y Skibiuk, así como el propio Sirski y quien fuera el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, a quienes Zelenski ha reservado un lugar "en el futuro" en la "protección" del Estado, y el nuevo ministro de Defensa, Yevheni Jmara.

Entre los asuntos que se han tratado está la puesta en marcha de más operaciones de largo alcance contra Rusia, así como avanzar en los planes de cooperación con los socios de Ucrania en lo que respecta a los programa de armamento y defensa aérea, como en el plan FREYJA, y la producción de misiles Patriot, una vez Estados Unidos ha aceptado conceder las licencias oportunas para su desarrollo en Ucrania.

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En un encuentro al margen entre Jmara y Drapati, el ministro de Defensa ha revelado que han tratado la necesidad de "ser honestos el uno con el otro y resolver todas las discrepancias en beneficio de los soldados ucranianos", en contraste con lo que venía sucediendo hasta ahora, según se ha sabido.

Así, los primeros pasos en común consistirán en desarrollar las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas, potenciar los ataques de largo alcance, apoyar la situación de los soldados en el frente y trasladar el conflicto hacia lo más profundo del territorio ruso en la medida de lo posible, ha trasladado Jmara.

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