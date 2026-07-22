Stellantis reforzará la producción en Brasil frente al avance de las marcas chinas

Stellantis mantendrá su apuesta por la producción local en Brasil como eje de su estrategia para hacer frente al crecimiento de los fabricantes chinos en el país y consolidar su liderazgo en el mayor mercado automovilístico de Sudamérica, según ha afirmado el consejero delegado del grupo, Antonio Filosa.

Durante un acto con motivo del 50 aniversario de Fiat en Brasil, celebrado en la planta de Betim (Minas Gerais), Filosa ha señalado que la "receta" de la compañía en el país pasa por la localización de la producción y por seguir incrementando las inversiones en nuevos productos.

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"Nuestra receta en Brasil es la localización. Vemos el mercado brasileño con optimismo", ha asegurado el directivo, según recoge Bloomberg.

Filosa ha explicado que el 95% del contenido de los vehículos que Stellantis fabrica en Brasil procede de proveedores nacionales y ha destacado que la compañía adquiere en el país desde el acero hasta los tejidos utilizados en los asientos.

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En este sentido, ha defendido que el grupo mantendrá esta estrategia pese al incremento de los vehículos ensamblados mediante sistemas CKD y SKD, que consisten en importar kits de componentes para su montaje en el mercado de destino.

"Nuestra lógica en Brasil siempre ha sido centrarnos en la localización. Observamos un fenómeno de desmontaje total (CKD) en el mundo, lo cual no cambia nuestra estrategia a largo plazo", ha afirmado.

El consejero delegado ha advertido además de que el aumento de este tipo de operaciones puede afectar a la industria local de proveedores, especialmente a fabricantes de acero, al reducir la demanda de materiales producidos en Brasil.

STELLANTIS ASPIRA A MANTENER SU LIDERAZGO EN LATINOAMÉRICA

En cuanto a los planes de crecimiento del grupo en la región, Filosa ha indicado que Stellantis aspira a mantener su liderazgo en Brasil y Argentina, al tiempo que busca aumentar su presencia en otros mercados sudamericanos como Colombia y Perú, donde su cuota de mercado es actualmente más reducida.

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Filosa también ha explicado que la estrategia de alianzas del grupo distingue entre los acuerdos globales para el desarrollo de tecnologías de software, inteligencia artificial y hardware y las colaboraciones específicas para cada mercado.

En este contexto, ha destacado la empresa conjunta constituida con la compañía china Leapmotor para impulsar la oferta de vehículos eléctricos como parte de la estrategia de expansión de Stellantis en Sudamérica.

En el acto también participó el presidente de Stellantis, John Elkann, quien intervino en portugués ante empleados e invitados durante la celebración del medio siglo de presencia de Fiat en Brasil.