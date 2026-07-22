Expertos de la ONU denuncian la intensificación de los ataques israelíes en Líbano

Ginebra, 22 jul (EFE).- Israel está intensificando las hostilidades contra el Líbano, en un conflicto que desde su inicio el 2 de marzo ha provocado más de 4.300 muertos y 12.000 heridos, denunciaron este miércoles expertos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto.

En los más de cuatro meses de guerra Israel ha cometido "violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho internacional humanitario", por ejemplo mediante órdenes de desplazamiento forzoso e inmediato que según indicaron los expertos recuerdan a las emitidas por las fuerzas israelíes contra los civiles en Gaza.

PUBLICIDAD

Decenas de miles de estos desplazados siguen sin poder regresar a sus hogares en amplias zonas del sur de Líbano, mientras áreas residenciales son demolidas y decenas de ciudades siguen siendo inaccesibles, denunciaron.

En su comunicado, también mencionaron denuncias según las cuales Israel estaría utilizando en algunos de sus ataques municiones prohibidas con fósforo blanco sobre áreas residenciales, exponiendo a la población a graves quemaduras, lesiones respiratorias y riesgos sanitarios a largo plazo.

PUBLICIDAD

Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre violencia contra la mujer (Reem Alsalem), ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz), derecho a la vivienda (Koldo Casla), desplazados internos (Paula Gaviria) y lucha contra el terrorismo (Ben Saul), así como el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos. EFE