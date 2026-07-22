Más de 200.000 jóvenes nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes

Más de 202.000 jóvenes de toda España nacidos en el año 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia. Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Por primera vez, los jóvenes podrán solicitar esta ayuda de 400 euros eligiendo entre dos modalidades: la primera se podrá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

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En la segunda modalidad se podrán repartir los 400 euros en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros); y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

Asimismo, el Ministerio de Cultura colabora con la Plataforma del Tercer Sector para facilitar el acceso al Bono Cultural Joven a colectivos vulnerables, mediante acciones de difusión y apoyo en la tramitación de las solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 31 de octubre a través de la página web del Bono Cultural Joven. Podrán optar a la ayuda quienes hayan cumplido o cumplan 18 años a lo largo de 2026, tengan nacionalidad española o residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el programa podrá beneficiar este año a un total de 561.459 jóvenes.

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