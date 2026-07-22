EEUU eleva a 32.875 millones de euros el coste de la guerra con Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha elevado a cerca de 37.500 millones de dólares (cerca de 32.875 millones de euros) el coste de la guerra con Irán, desatada por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país centroasiático en plenas conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Las estimaciones que tenemos a día de hoy es 37.500 millones de dólares", ha dicho el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una comparecencia ante una comisión del Senado en la que ha defendido la petición del presidente del país, Donald Trump, para fondos adicionales por valor de 87.600 millones de dólares (alrededor de 76.795 millones de euros) para el Pentágono.

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Así, ha explicado que este monto cubre la totalidad del conflicto hasta la fecha y ha especificado que parte del paquete cubre también algunos gastos militares y salarios hasta el 30 de septiembre, sin más detalles, al tiempo que ha subrayado que una financiación adicional es "urgente" y "necesaria". "Sin estos fondos, haremos frente a carencias críticas", ha advertido.

Hegseth ha respondido además a críticas por parte de senadores demócratas por pedir más fondos para hacer frente a Irán después de que Trump manifestara en reiteradas ocasiones que Teherán había sido derrotado y que casi no cuenta con capacidades militares a causa de la ofensiva. "Reconozco que aún tienen capacidades, sin duda", ha señalado, antes de hacer hincapié en que "la cantidad de daño infligido durante esta serie de operaciones les ha puesto en el peor lugar en el que han estado".

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.