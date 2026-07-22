Un 67 % de Cuba quedará a la vez sin energía este miércoles por la crisis energética

La Habana, 22 jul (EFE). – Un promedio de dos o tres horas de electricidad tendrán los 9,4 millones de cubanos este miércoles, en una jornada en la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor apagón deje a la vez sin suministro eléctrico al 67 % del país.

Cuba atraviesa desde hace dos años una profunda crisis energética agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.. El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

La UNE prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este martes una capacidad de generación de 1.075 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.155 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Washington.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba, responsables del 40 % del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado y, con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

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Como consecuencia, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación térmica del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

De acuerdo con los cálculos de expertos independientes, Cuba requiere de unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional. EFE