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Mónica García descarta reiniciar la negociación del Estatuto Marco como piden las comunidades autónomas

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado este miércoles reiniciar la negociación del Estatuto Marco, tal y como han solicitado las comunidades autónomas en una nueva carta, al considerar que no se mejorarían las condiciones laborales de los profesionales y supondría romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos del Ámbito.

"Ya les digo que ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en 'stand by' las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el Estatuto Marco. Si alguna de las ", ha afirmado García durante la durante la ruede prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

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