Plaud se integra como aplicación en ChatGPT

Plaud ha anunciado su integración como aplicación en ChatGPT, donde permitirá a los usuarios conectar su cuenta directamente dentro del 'catbot' de OpenAI y acceder a la información de toda su biblioteca de grabaciones mediante indicaciones en lenguaje natural.

La aplicación de Plaud para ChatGPT introduce un flujo de trabajo nativo con el que los usuarios podrán solicitar a ChatGPT que busque, resuma y sintetice las grabaciones de Plaud por fecha, tema, participante o palabra clave.

Además, la aplicación permite a los profesionales redactar documentos posteriores a las reuniones, crear resúmenes semanales para el equipo, elaborar informes de consultoría y analizar información de múltiples transcripciones con información de los ponentes, sin necesidad de cambiar de herramienta ni copiar el contenido de las reuniones entre plataformas, como informan en una nota de prensa.

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Tras la presentación del servidor Plaud MCP (Model Context Protocol) en mayo de 2026 para desarrolladores y usuarios avanzados, la aplicación Plaud ChatGPT ofrece la misma funcionalidad de gestión de reuniones a un público más amplio mediante una experiencia sencilla y sin necesidad de código.