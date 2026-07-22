La Bolsa española sube un 0,99 % por los resultados empresariales y pese al alza del crudo

Madrid, 22 jul (EFE).- La Bolsa española ganó un 0,99 % este miércoles y recuperó los 19.500 puntos en una jornada marcada por los resultados de varias empresas españolas y a pesar del repunte del precio del petróleo en el undécimo día de ataques ininterrumpidos entre Estados Unidos e Irán.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, subió 191,5 puntos y cerró en 19.571,3 puntos. En lo que va de año, el selectivo avanza un 13,08 % acumulado.

El indicador español abrió con pérdidas y titubeó durante la primera hora de negociación, para posteriormente decantarse por las ganancias, que logró sostener impulsado por los informes de resultados financieros entre parte de las compañías nacionales, lo que compensó el efecto negativo que supone el alza del petróleo.

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La energética Naturgy subió un 3,44 % y lideró las ganancias del IBEX, tras informar de un aumentos del 5,9 % en su beneficio neto en el primer semestre del año.

La operadora de telecomunicaciones Cellnex sumó un 3,06 %, la farmacéutica Laboratorios Rovi se revalorizó un 2,74 % y Enagás ganó un 2,59 %.

Entre las empresas que anotaron pérdidas estuvieron la constructora ACS, que cedió un 0,68 %, el mayor descenso del día; el holding de aerolíneas IAG, con un retroceso del 0,66 %, y la compañía de energía solar Solaria, que bajó un 0,5 %. EFE

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