Feijóo expresa su "solidaridad" con los afectados por los incendios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "solidaridad" con los afectados por los incendios en España, en especial, con La Mierla (Guadalajara), donde el fuego ha arrasado en torno a 32.000 hectáreas.

"Aprovecho para mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios. Especialmente en estos días a los vecinos de La Mierla, en Guadalajara. Lo hice ayer en contacto con el presidente Page y hoy con el alcalde de Tamajón", ha explicado Feijóo, este miércoles durante el balance del curso político, en la sede del PP.

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Al mismo tiempo, Feijóo ha aprovechado para denunciar que "no hay estrategia para prevenir los riesgos naturales que cada vez" se sufren "con mayor intensidad".

Los incendios forestales han arrasado un total de 101.163,82 hectáreas desde el inicio del año, según la estimación provisional elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con datos de las comunidades autónomas y el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

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En 2026, se han registrado hasta el momento 22 grandes incendios forestales (GIF), frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.

El mayor incendio forestal en lo que va de año es el de La Mierla, que ha entrado "en fase de estabilización", según ha indicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles en Tamajón, donde ha presidido la reunión del CECOPI. García-Page, ha señalado que se entra en una "fase clara de razonable optimismo" y ha revelado que se ha autorizado la vuelta de los vecinos en algunas de las poblaciones que habían sido evacuadas por la cercanía de las llamas.

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Además, otro de los incendios más trágicos y mortíferos en lo que va de año ha sido el fuego de Los Gallardos (Almería), que dejó 13 personas fallecidas y 7.000 hectáreas quemadas.

Con motivo de la ola de calor que afecta esta semana a España, el peligro de incendios forestales es muy alto o extremo en la mayor parte de la Península y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "se incrementará en los próximos días", por lo que ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución.

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