Arranca en Brasil la Fiesta Literaria de Paraty con el desarraigo como eje central

Río de Janeiro, 22 jul (EFE).- La vigésima cuarta edición de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty (FLIP), en Brasil, comienza este miércoles con una programación marcada por el desarraigo, la migración y los dilemas políticos contemporáneos.

El principal festival literario del país suramericano reunirá hasta el próximo domingo a destacados escritores brasileños e internacionales, entre ellos autores de Alemania, Argentina, Argelia, España, Guatemala, EE.UU., Reino Unido, Italia, Paraguay, Rusia y Ucrania.

La edición de este año, que rinde homenaje a la poeta brasileña Orides Fontela (1940-1998), contará con 21 mesas literarias y tendrá como eje central la idea del 'hogar' como territorio inestable, una metáfora que abarca tanto la familia como el país y que dialoga con las experiencias de desplazamiento presentes en la obra de buena parte de los invitados.

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Según los organizadores, muchos de los escritores internacionales invitados viven fuera de sus países de origen, una circunstancia que aporta nuevas perspectivas sobre la identidad, la pertenencia y el momento político actual.

Entre ellos sobresale el guatemalteco Eduardo Halfon, considerado una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana contemporánea.

Galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Guatemala y con el Premio Médicis de novela extranjera en Francia por 'Tarántula', el autor, residente en Berlín, ha visto traducida su obra a más de quince idiomas.

También estará la española Marta Pérez-Carbonell, cuya primera novela, 'Nada más ilusorio', fue traducida a trece idiomas y su más reciente obra, 'Mañana seguiré viva', fue publicada este año.

Asimismo, la poeta y escritora catalana Eva Baltasar, autora de la trilogía iniciada con 'Permafrost', continuada con 'Boulder' y finalizada con 'Mamut', se consolidó internacionalmente por sus historias protagonizadas por mujeres y por su exploración de las relaciones afectivas y la identidad.

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Las argentinas Paloma Vidal y Julieta Correa también forman parte de la programación, así como el argelino Kamel Daoud, la angoleña Ana Paula Tavares, ganadora del Premio Camões, el escritor ucraniano Andrei Kurkov, quien participará en un debate sobre los desafíos éticos de narrar la guerra, y el británico Hisham Matar, entre otros.

Entre los invitados brasileños destacan el novelista y miembro de la Academia Brasileña de Letras Milton Hatoum, las escritoras Andrea del Fuego, Bethânia Pires Amaro y Paulliny Tort, una de las revelaciones de la literatura brasileña reciente con 'Os imortais'.

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La Flip nació en 2003 con la intención de crear un encuentro literario en Paraty, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Mesas redondas, conciertos, talleres, sesiones de cine y veladas ambientadas en las coloniales calles de esta ciudad en el litoral del estado de Río de Janeiro serán las principales actividades del evento, en el que también habrá programas especiales para niños y la tradicional venta de libros. EFE

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