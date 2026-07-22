Aceites de Oliva de España invierte 22 millones en la promoción del aceite en Estados Unidos

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través de su marca global de promoción Aceites de Oliva de España, ha presentado en Nueva York la nueva campaña destinada al mercado de Estados Unidos para los próximos tres años, que contará con una inversión de 22 millones de euros y se convierte en la campaña a la que más recursos ha destinado el sector en su historia, según informa en un comunicado.

En concreto, Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor consumidor mundial, superando a España e Italia, con más de 400.000 toneladas de aceites de oliva consumidos al año.

"Estados Unidos es nuestro segundo cliente en el mundo, donde hemos llegado a vender 1.000 millones de euros en un solo año. Es un mercado en el que está plenamente justificado el esfuerzo que ahora asumimos. Y no podía haber mejor momento que cuando en Manhattan, en Estados Unidos, no se habla de otra cosa que de España", ha explicado la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez.

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Pérez ha destacado que "esta campaña llega justo cuanto más se necesita, cuando las guerras comerciales pueden llegar a poner en cuestión el liderazgo que alcanzamos en ese mercado hace ya una década".

Según los datos del US Census Bureau, hasta el mes de mayo las importaciones totales de Estados Unidos han sufrido un retroceso del 9,12%, para situarse en unas 172.000 toneladas. En este periodo, España cede, por poco, su liderazgo en este mercado, con casi el 32% del total de importaciones y 54.778 toneladas, un 21,45% menos que en mismo periodo de 2025.

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De esta forma, la campaña tiene como lema 'All in a Drop' (Todo en una Gota), que anuncia que no solo se está ante la mayor y más diversa oferta de aceites de oliva de la máxima calidad, sino que también atesora una forma de entender cómo nos alimentamos, en compañía y con el aceite de oliva virgen extra como protagonista. De hecho, el spot, que se ha presentado en el Rockefeller Center de Nueva York, nace para trasladar momentos claramente aspiracionales, que cualquier consumidor estaría interesado en vivir en primera persona.