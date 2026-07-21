El Gobierno británico anuncia la supresión del IVA sobre la electricidad en R.Unido

Londres, 21 jul (EFE).- El Gobierno del nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, anunció este martes la supresión del IVA sobre las facturas de la electricidad en el Reino Unido, la primera medida económica desde que asumió el poder el lunes.

Las facturas eléctricas estarán exentas del IVA (20 % en el Reino Unido) a partir del próximo 1 de octubre, a fin de aliviar la crisis del coste de vida, según indicó el Ejecutivo.

La medida se financiará en parte a través de la cancelación del proyecto para lanzar el programa de identidad digital, cuyo coste estaba estimado en 600 millones de libras anuales (708 millones de euros) durante un periodo de tres años.

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La financiación de ese proyecto iba a proceder de ahorros en los presupuestos departamentales existentes, pero ahora esos fondos se reasignarán para cubrir la reducción del IVA.

"Dije que quería dar un respiro a la gente, y eso es precisamente lo que anuncio en mi segundo día como primer ministro. Estamos tomando medidas inmediatas para reducir los impuestos en las facturas de energía, poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y devolverles la esperanza", dijo Burnham en una nota.

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El Gobierno ha señalado que se espera que las compañías energéticas trasladen la reducción del IVA a todos sus clientes, incluidos aquellos con tarifas fijas.

El nuevo ministro de Hacienda, John Healey, afirmó que, durante demasiado tiempo "muchas personas han tenido dificultades para afrontar el coste de vida. La reducción de impuestos a la energía anunciada hoy dará a las familias un respiro en sus facturas y les aportará tranquilidad de cara al invierno".

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"Esta medida se financiará este año gracias a la cancelación del programa de identidad digital y ayudará a reducir la inflación, al tiempo que apoyará a los hogares de todo el país", dijo. EFE