Francia confirma 16 detenidos en una operación con Marruecos contra el tráfico de drogas

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha informado este martes de que 16 personas han sido detenidas en Marruecos en una operación conjunta con Rabat contra una banda organizada de tráfico de drogas.

"Tras nuestra colaboración reforzada y nuestros diversos intercambios, agradezco a nuestros amigos marroquíes que recientemente han procedido a la detención de 16 individuos implicados en actos criminales graves, entre los que se incluyen tráficos de estupefacientes en banda organizada, asesinatos, estafas y blanqueo de capitales", ha señalado el titular de Justicia francés en un mensaje en redes sociales.

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Según informa Darmanin, entre los detenidos hay nacionales franceses y personas con doble nacionalidades por lo que las autoridades galas han iniciado las solicitudes de extradición. En el caso de los binacionales no pueden ser reclamados por Francia por lo que han sido presentadas denuncias para que "sean perseguidos y juzgados por las autoridades marroquíes".

El ministro francés en todo caso ha agradecido a Marruecos por la cooperación judicial contra el crimen organizado, subrayando en que esta relación ahonda en la seguridad de ambos países.