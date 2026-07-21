La vicepresidenta de Filipinas abandona el país a medida que avanza el proceso de destitución en su contra

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha abandonado este martes el país a medida que avanza en el Senado el proceso de destitución abierto en su contra por presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas vertidas contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes.

En un comunicado, la vicepresidenta ha señalado en el octavo día del 'impeachment' en su contra que se encuentra en un viaje en el extranjero que la llevará a Qatar, Reino Unido y Países Bajos, donde tiene "compromisos personales y oficiales".

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"El itinerario incluye estos dos tipos de visitas, por lo que no se utilizarán fondos públicos para este viaje", ha indicado la oficina de la vicepresidenta. "Estas actividades buscan impulsar los intereses de Filipinas en el extranjero", ha aclarado.

Mientras, el juicio político en su contra sigue adelante. El pasado 7 de julio, Duterte acudió al Senado, pero solo se reunió con su equipo y dio una breve rueda de prensa. Así, evitó presentarse ante el tribunal formado para el proceso de 'impeachment', que se encuentra en su tercera semana.

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En caso de ser declarada culpable por el Senado, Duterte podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos años, especialmente de cara a las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025, si bien la figura del expresidente filipino Rodrigo Duterte sigue salpicando la política dado que se encuentra encarcelado en La Haya, Países Bajos, a la espera de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lo someta a juicio por presuntos crímenes contra la humanidad.

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